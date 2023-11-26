لغز العثور على جثة بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفحص إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة واقعة العثور على جثة شخص بمنطقة النزهة.

تلقى مأمور قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة في ظروف غامضة.

انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة لشخص يدعى "سامح.ب." يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية والاشتباه في وفاته.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن، وتحرر محضر وأخطر حكمدار العاصمة بالواقعة.ؤ