شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا انخفاض ملحوظ بالحرارة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 22 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراص أولويات العمل بمشروعات وزارة الصحة خلال عام 2023-2024 والخطة الاستثمارية المستقبلية للقطاع الصحي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للشئون الفنية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، والمهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، والدكتور محمد المغربي، المُشرف على قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط.

مدبولى: توجيهات رئاسية بزيادة الاهتمام بقطاع الصحة والارتقاء بمستوى الخدماترئيس الوزراء يفتتح 5 صيدليات "إسعاف 24" بعد تطويرها عبر الفيديو كونفرانس

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، 5 صيدليات "إسعاف 24" بعد تطويرها عبر الفيديو كونفرانس.

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، أن الوفد الأمني المصري يبدأ إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، أنه سيتم إعطاء السوق مهلة بنحو 10 أيام لاستقرار أسعار السكر وفي حال استمرار الأزمة عقب انتهاء المهلة سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري للسكر. أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهدنة الفلسطينية - الإسرائيلية سارية دون عوائق لليوم الثالث، وهو ما يعود إلى الجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر، والذين يبذلون جهودا مقدرة وتستحق التحية والشكر. ضياء رشوان: الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية سارية دون عوائق لليوم الثالث أكدت وزارة الصحة والسكان، العمل على إطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بـ 6 محافظات أخرى، خلال الفترة القليلة المقبلة. شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فعالية المجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي نظمها فى إطار اليوم العالمي للطفل تحت عنوان "حلمنا حقنا...صوت الطفل"، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ،والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، و جيرمي هوبكنز ممثل يونيسف في مصر، وعدد من الوزراء السابقين، ومجلس القبائل والعائلات المصرية، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والسادة النواب. وزيرة التضامن: 6,8 مليون طفل من الأسر الأولى بالرعاية يستفيدون من تكافل وكرامة الصحة: إطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل الفترة المقبلة أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إضافة درجات الطالب فى اختبارات الشهر لصفوف النقل إلى مجموعه فى امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل، مضيفة أنه يتم إضافة الدرجة الأعلى فى تقييمات شهرى أكتوبر ونوفمبر إلى درجاته فى الفصل الدراسي الأول. وزارة التعليم: إضافة درجات الطالب باختبارات الشهر لمجموعه فى امتحانات الترم وزير التموين: سنلجأ للتسعير الجبرى للسكر حال عدم انتهاء الأزمة قبل 10أيام تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين، انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. غدا انخفاض ملحوظ بالحرارة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 22 درجة

القاهرة الإخبارية: الوفد الأمنى المصرى يبدأ إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين