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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يقرر تجديد تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالىالأحد، 26 نوفمبر 2023 07:29 م
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم550 لسنة2023 ، بتجديد تعيين رامى أحمد عادل أبو النجا، وطارق محمد بدوى الخولى، نائبين لمحافظ البنك المركزى لمدة عام، اعتبارًا من 27-11-2023.
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