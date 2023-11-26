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الرئيس السيسى يقرر تجديد تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى

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بوابة انتخابات الرئاسة المصرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة - سامية سيد - الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب محمد الجالى

الأحد، 26 نوفمبر 2023 07:29 م

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم550 لسنة2023 ، بتجديد تعيين رامى أحمد عادل أبو النجا، وطارق محمد بدوى الخولى، نائبين لمحافظ البنك المركزى لمدة عام، اعتبارًا من 27-11-2023.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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