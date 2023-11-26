الرئيس السيسى يقرر تجديد تعيين أبو النجا وبدوى نائبين لمحافظ البنك المركزى

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم550 لسنة2023 ، بتجديد تعيين رامى أحمد عادل أبو النجا، وطارق محمد بدوى الخولى، نائبين لمحافظ البنك المركزى لمدة عام، اعتبارًا من 27-11-2023.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012