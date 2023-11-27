مستشار الرئيس الفلسطيني: ما خسرناه في غزة الأكبر منذ 100 عاما من عمر القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني يحاول لملمة جراحه والحزن بدرجة كافية على الضحايا الذي قدموه، فما خسرته الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو الأكبر منذ 100 عام من عمر القضية الفلسطينية، ولم يتمن أحد أن تندلع هذه الحرب أو يريدها أو مستعداً لها.

وأضاف "الهباش"، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، عبر فضائية "CBC"، مساء الأحد، أن الشعب الفلسطيني قدم ضحايا بما فيه الكفاية على مدى 100 عام وآن الأوان أن الشعب أن يتنفس هواء الحرية ووضع حد لهذا الاحتلال وهذه السنوات الطويلة من الظلم وغياب العدالة.

ولفت أن الطريق الوحيد ليس الدخول في صراعات والتهدئة ثم الدخول في صراعات مجددا ثم التهدئة، ولكن نحتاج حلاً جذرياً، وما نريده هو منطق السلام، والذهاب لحل عادل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.