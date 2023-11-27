اللواء سمير فرج: أنفاق غزة رعب حقيقي لإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن أصعب قتال يخوضه الجيش النظامي هو قتال المدن والشوارع، فالمدن هي مقبرة الجيوش، مثلا حاولت دولة الاحتلال اقتحام محافظة السويس في الرابع والعشرين من أكتوبر وهزمتها المقاومة.

وأضاف فرج في حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أن الأنفاق في قطاع غزة تمثل رعبا حقيقيا لإسرائيل فهي تمتد لـ500 كم، وهي مدينة كاملة تحت الأرض، ولم تستطع اجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التعامل معها.

وتابع المفكر الاستراتيجي: «هناك حياة كاملة في الأنفاق، مثل غرف عمليات وغرف مستشفيات وكل ذلك تحت الأرض، ولم يستطع الإسرائيليون أن يعلموا مكانها على وجه التحديد، ومن أسباب منع دخول الوقود قطاع غزة هو منع التهوية عن الأنفاق».

وأكد، ان الاحتلال استخدم القنابل الزلزالية لعمل موجات انفجارية في الأرض وقنابل اسفنجية، ولكن هذه الأنفاق بها الأسرى والرهائن، وهو ما مثّل مشكلة لإسرائيل.

