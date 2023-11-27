"الإسكان الاجتماعي": حصلنا على موافقات لزيادة 100 ألف وحدة سكنية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بعد إعلان الإسكان لأسعار وأماكن، حجز شقق سكن لكل المصريين في الطرح الجديد، إن الأشخاص الذين قدموا في الإعلان السابق، وحصلوا على رسائل تفيد بأنهم خارج الأولوية، نظرًا لأن أعداد المتقدمين، فاقت أعداد الوحدات بكثير: «الإعلان دا للناس اللي مجاش ليها فرصة، في الإعلان الأخير، إنها تحصل على وحدة».

وأضافت "عبدالحميد"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أننا نجحنا في الحصول على الموافقات اللازمة، لطرح عدد آخر من الوحدات، في حدود 100 ألف وحدة سكنية، لتغطية لمتقدمين كلهم، الذين كانوا خارج الأولوية، ولكن هناك صعوبات في بعض الأماكن، لتوفير مناطق مناسبة، أو مواقع قريبة.