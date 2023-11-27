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ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 27/11/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:59  ص

موعد صلاة الظهر 11:43 ص

موعد صلاة العصر 36: 2

موعد صلاة المغرب 4:57 م

موعد صلاة العشاء  6:17

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 11:48

موعد صلاة العصر 2:39

موعد صلاة المغرب 4:58 م

موعد صلاة العشاء 6:21 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:55

موعد صلاة الظهر 11:39 م

موعد  صلاة العصر 2:31 م 

موعد صلاة المغرب 4:52 م

موعد صلاة العشاء 6:13  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:44

وقت صلاة الظهر 11:31 

موعد صلاة  العصر 2:28 م

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:08 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:47  ص

موعد صلاة الظهر 11:37 ص

موعد صلاة العصر 39: 2

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:17

 

 

 

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