شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 27/11/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:59 ص
موعد صلاة الظهر 11:43 ص
موعد صلاة العصر 36: 2
موعد صلاة المغرب 4:57 م
موعد صلاة العشاء 6:17
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
موعد صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة العصر 2:39
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء 6:21 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:55
موعد صلاة الظهر 11:39 م
موعد صلاة العصر 2:31 م
موعد صلاة المغرب 4:52 م
موعد صلاة العشاء 6:13 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:44
وقت صلاة الظهر 11:31
موعد صلاة العصر 2:28 م
وقت صلاة المغرب 4:49 م
وقت صلاة العشاء 6:08 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:47 ص
موعد صلاة الظهر 11:37 ص
موعد صلاة العصر 39: 2
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:17
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