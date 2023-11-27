أخبار مصر

الرئيس الأمريكى: هدفنا أن تستمر الهدنة فى غزة إلى ما بعد الغد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى: هدفنا أن تستمر الهدنة فى غزة إلى ما بعد الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الامريكى جو بايدن إن هدفنا تستمر الهدنة فى غزة إلى ما بعد الغد، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في اليوم الثالث، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا