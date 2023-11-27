جثة تثير لغزا في المرج.. والمباحث تحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء عمرو إبراهيم جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شخص بحي المرج.

مدير المباحث الجنائية بالمديرية تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن جثة شخص فارق الحياة في ظروف غامضة دائرة قسم شرطة المرج.

ئيس المباحث الجنائية للقطاع وجه ضباط وحدة مباحث قسم شرط المرج بمديرية أمن القاهرة بفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

تبين بالفحص والتحري أن الجثة لشخص يدعى "أحمد.ت." 23 سنة، يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، واشتبه مفتش الصحة في أن الوفاة نتيجة تناول مادة مخدرة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة.