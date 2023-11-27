"هي تستطيع" تطلق ورشة عمل بعنوان "ما هو العنف وكيف يمكن مساعدة المرأة المعنفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أطلقت مؤسسة هي تستطيع للتنمية أولى فعاليات الـ ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة ورشة عمل بعنوان "ما هو العنف وكيف يمكن مساعدة المرأة المعنفة؟"، التي تعمل عليها المؤسسة بحضور الدكتورة دعاء زهران رئيس مجلس أمناء المؤسسة و الدكتورة حنان محمود عبدالله والمشرف الأكاديمي لكليةخدمة اجتماعية جامعة حلوان و الدكتورة سارة سلامة أخصائية قانونية الدكتورة مريم علي أخصائية نفسية.

من جانبها أكدت الدكتورة دعاء زهران أن هناك أشكال متعددة للعنف ضد المرأة مثل العنف النفسي والجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي حيث ترجع اسباب العنف ضد المرأة إلى دوافع اجتماعية ونفسية واقتصادية مشددة على أن تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة عام ٢٠١٧ إلى جانب تنفيذ العديد من الحملات الإعلامية والأنشطة والفعاليات المختلفة في جميع المحافظات.

وأضافت "زهران"، أن حملة تعمل على توضيح أن العنف ضد المرأة هو إنتهاك أساسي لحقوق الإنسان وهو الانتهاك الأكثر انتشارًا في جميع أنحاء العالم ويتم استخدام هذه الأيام كاستراتيجية منظمة من قبل الأفراد والمؤسسات والمنظمات في جميع أنحاء العالم للمطالبة بالمنع والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.