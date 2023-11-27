عمرو أديب: بلاش عنترية وصارحوا الناس بحقيقة أزمة السكر.. جبرية ماتت من زمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

طالب الإعلامى عمرو أديب ، الحكومة بحل أزمة السكر واختفائه من الأسواق وارتفاع أسعاره قائلا: "الحكومة أضعف من التجار واجهوا الناس وقولوا الحقيقة .. إحنا أخر مرة سمعنا عن التسعيرة الجبرية سنة 74، توفير السكر في السوق بكميات كبير هيضرب المحتكر في مقتل".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، قائلا، اللى حصل إن لسبب ما لا يتم توفير سكر فى السوق” ، متابعا: تقديرى إنه هيتعمل فيه زى ما هيتعمل فى الأرز هتقول هنخليه بـ 30 جنيه بس نوفره ومش هيتوفر وبعد كده يتم رفعه لـ 35 جنيها ثم يتم رفعه للسعر المناسب مع المعروض".

ووجه حديثه لوزير التموين: "هدور على السكر فين؟، المجمعات الكبيرة قدامها طوابير وبيخلص في 10 دقايق، ساخرًا من التصريحات بفرض التسعيرة الجبرية على السكر، قائلا: "جبرية ماتت من زمان".