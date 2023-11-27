شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم طلاب النقل والشهادة الإعدادية بالفصل الدراسى الأول يبدأ 14 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تقييم طلاب النقل والشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول يبدأ 14 يناير المقبل، موضحة أن الإدارات التعليمية والمديريات تضع أسئلة الامتحان لجميع الصفوف حيث تقوم الإدارات التعليمية بالتنسيق مع المدارس بوضع أسئلة امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل سواء فى الثانوى العام أو الإعدادية والصفوف الرائع والخامس والسادس الابتدائي، وفق المواصفات الفنية التى تحددها وزارة التربية والتعليم بحيث تقيس الأسئلة نواتج التعلم المرتبطة بمنهج الفصل الدراسي الأول بأكمله، مشددة على أن الطلاب سوف يؤدون الامتحانات فى منهج الفصل الدراسي دوم حذف أو تخفيف.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحان الشهادة الإعدادية يتم وضعها من خلال المديريات التعليمية حيث توضع الأسئلة بشكل يقيس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج الشهادة الإعدادية، مضيفة أن المواصفات الفنية للورقة الامتحانية موحدة على مستوى الجمهورية ولكن يتم وضع الأسئلة على مستوى كل مديرية تعليمية مع أيضا وضع مواعيد وجداول الامتحانات بالتنسيق بين مدير المديرية التعليمية والمحافظ كلا فى نطاق محافظته.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد بواقع 140 درجة للفصل الدراسي الأول و140 للفصل الدراسي الثاني باجمالى مجموع درجات 280، موضحة أنها لا توجد اختبارات شهر او أعمال سنة لطلبة الشهادة الإعدادية، كما شددت الوزارة على المديريات التعليمية بإعلان شكل وتفاصيل عقد امتحانات الشهادة الإعدادية سواء بالنظام المعتاد كالعام الماضي أو وفق نظام البوكليت، مؤكدة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بانتظام سير الامتحانات ومنع الغش حيث يتم تطبيق القانون بحسم على اى مخالفات يتم رصدها أثناء سير الامتحانات.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتخصيص الأسبوع الأخير قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول من أجل المراجعة على المناهج الدراسية والتأكد من شرح المقررات الدراسية بالكامل مع التزام اللجان الفنية المختصة بوضع أسئلة الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية بالمنهج ومخرجاته أثناء اختيار جزئيات الأسئلة، مشددة على أن الأسئلة يجب أن تقيس نواتج التعلم وتخاطب جميع المستويات المعرفية والعقلية البسيطة والمستويات العليا للطلاب.

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجازة نصف العام لطلاب المدارس، موضحة أنه وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، تكون مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس8 فبراير 2024، موضحة أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.