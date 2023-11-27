شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروعات تطوير المنظومة المائية والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظات الجمهورية المختلفة :
1- يتم العمل على تنفيذ 808 مشروعات بكل أنحاء الجمهورية بتكلفة 170 مليار جنيه موزعة على عدة سنوات، وبمتوسط نسبة تنفيذ حوالى 63%
2- تم تنفيذ منظومة عرض تفاعلية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات لدعم متخذى القرار .
3- يتم تنفيذ مشروعات كبرى لتنمية جنوب الوادي والدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء وتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة وإنشاء قناطر ديروط الجديدة بقيمة 134 مليار جنيه.
4- يتم تنفيذ أعمال لتأهيل الترع بقيمة 26.60 مليار جنيه في 20 محافظة.
5- يتم إحلال وصيانة مشروعات البنية التحتية للري والصرف بقيمة 2.30 مليار جنيه.
6- يتم إنشاء وتأهيل محطات الرفع بقيمة 780 مليون جنيه، وتحديث منظومة التحكم في سد دمياط وتأهيل بوابات قناطر إدفينا بقيمة 50 مليون جنيه .
7- يتم تنفيذ مشروعات للحماية من السيول بقيمة 770 مليون جنيه .
8- يتم تنفيذ مشروعات للصرف المغطي بقيمة 1.10 مليار جنيه .
9- يتم تنفيذ أعمال حفر آبار بقيمة 530 مليون جنيه.
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