شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروعات تطوير المنظومة المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات لتطوير المنظومة المائية والتي تتعلق بتطوير وتحديث البنية الأساسية لشبكات الري والصرف ومحطات الرفع، بما يعود بالنفع على المزارع المصرى. وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل المشروعات الجارى تنفيذها بمحافظات الجمهورية المختلفة : 1- يتم العمل على تنفيذ 808 مشروعات بكل أنحاء الجمهورية بتكلفة 170 مليار جنيه موزعة على عدة سنوات، وبمتوسط نسبة تنفيذ حوالى 63% 2- تم تنفيذ منظومة عرض تفاعلية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات لدعم متخذى القرار . 3- يتم تنفيذ مشروعات كبرى لتنمية جنوب الوادي والدلتا الجديدة وشمال ووسط سيناء وتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة وإنشاء قناطر ديروط الجديدة بقيمة 134 مليار جنيه. 4- يتم تنفيذ أعمال لتأهيل الترع بقيمة 26.60 مليار جنيه في 20 محافظة. 5- يتم إحلال وصيانة مشروعات البنية التحتية للري والصرف بقيمة 2.30 مليار جنيه. 6- يتم إنشاء وتأهيل محطات الرفع بقيمة 780 مليون جنيه، وتحديث منظومة التحكم في سد دمياط وتأهيل بوابات قناطر إدفينا بقيمة 50 مليون جنيه . 7- يتم تنفيذ مشروعات للحماية من السيول بقيمة 770 مليون جنيه . 8- يتم تنفيذ مشروعات للصرف المغطي بقيمة 1.10 مليار جنيه . 9- يتم تنفيذ أعمال حفر آبار بقيمة 530 مليون جنيه.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز