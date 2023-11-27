اليوم.. محاكمة شاب هشَّم رأس زوج عمته بإمبابة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة فني تكييف وتبريد، لاتهامه بقتل زوج عمته بعصا حديدية؛ بسبب خلافات على مبلغ 7 آلاف جنيه، بمنطقة إمبابة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 12860 لسنة 2022 جنايات إمبابة، للمتهم "مصطفى. ح"، فني تكييف وتبريد، 36 سنة، في يوم 2 أغسطس عام 2022 قتل عمدا زوج عمته المجني عليه "محمد. أ" من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن كال له عدة ضربات استقرت على رأسه باستخدام عصا حديدية قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وتابعت التحقيقات أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في سرقة أموال المجني عليه من داخل مسكنه، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو عدم عثوره على أي أموال داخل المسكن.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز أداة "عصا حديدية" بدون مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.