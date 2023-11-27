شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية آمن ومتوفر والحصول عليه ضرورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا الموسمية آمن ومتوفر، مشيرة إلى أنه يجب الحصول اللقاح لتقوية المناعة.
وبحسب وزارة الصحة فإن الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا تشمل:
1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات
2- كبار السن
3- المصابون بأمراض مزمنة كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية
4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة
5- العاملين بالمجال الطبى
6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.
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