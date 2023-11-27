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وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية آمن ومتوفر والحصول عليه ضرورى

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا الموسمية آمن ومتوفر، مشيرة إلى أنه يجب الحصول اللقاح لتقوية المناعة.

 

وبحسب وزارة الصحة فإن الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا تشمل: 

 

1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات 

 

2- كبار السن 

 

3- المصابون بأمراض مزمنة كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية 

 

4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة 

 

5- العاملين بالمجال الطبى

 

6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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