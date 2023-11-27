شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية آمن ومتوفر والحصول عليه ضرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا الموسمية آمن ومتوفر، مشيرة إلى أنه يجب الحصول اللقاح لتقوية المناعة. وبحسب وزارة الصحة فإن الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا تشمل: 1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات 2- كبار السن 3- المصابون بأمراض مزمنة كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية 4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة 5- العاملين بالمجال الطبى 6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز