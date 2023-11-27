شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن موانع العمل بامتحانات الدبلومات الفنية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

- يجب أن يقوم المرشحون باستيفاء استمارة الموانع واعتمادها وختمها بخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية أو مديرية التربية والتعليم.

- ألا يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات للدبلومات الفنية طبقا للنشرة رقم 1 بتاريخ 18 أبريل 2022، بشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة.

- ألا يكون مرشحا للعمل في مراكز توزيع الأسئلة.

- يراعى أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من بين الفئات الآتية : -

- موجه عام - موجه أول موجه ومدير إدارة - مدير مرحلة - مدير مدرسة - كبير معلمين - معلم خبير - معلم أول أ. - رئيس قسم - وكيل أ - وكيل قسم تخصصية تعليم أو فنية تعليم.

- التنبيه على جميع من تنطبق عليهم شروط الترشح بأن تقديم استمارة الترشح ليس اختيارياً بل على كل من تنطبق عليه شروط الترشح.

- قيام جميع المرشحين بتحرير استمارة الموانع وتراجع البيانات والأختام بالإدارة التعليمية والمديرية مع صحيفة الأحوال.

- مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين مسئولان عن إرسال بيانات جميع العاملين بالمدرسة الذين تنطبق عليهم الشروط، مع إحالتهم للشئون القانونية في حال تقصيرهم نحو هذا الشأن.

- لا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمد بخاتم شعار الجمهورية من المديرية أو الإدارة التعليمية أو المخالف لإقرار هذا العام وكذلك بالنسبة لصحيفة الأحوال.

-سيتم استلام استمارات الموانع وصحائف الأحوال لكل مدرسة على حده طبقا للنموذج المرفق. سيتم موافاتكم بالمواعيد التي تم تحديدها لعقد المقابلات الشخصية لكافة المرشحين بكل مديرية تعليمية.