شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن موانع العمل بامتحانات الدبلومات الفنية 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
- يجب أن يقوم المرشحون باستيفاء استمارة الموانع واعتمادها وختمها بخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية أو مديرية التربية والتعليم.
- ألا يكون لديه مانع يحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات للدبلومات الفنية طبقا للنشرة رقم 1 بتاريخ 18 أبريل 2022، بشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة.
- ألا يكون مرشحا للعمل في مراكز توزيع الأسئلة.
- يراعى أن تكون ترشيحات رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل من بين الفئات الآتية : -
- موجه عام - موجه أول موجه ومدير إدارة - مدير مرحلة - مدير مدرسة - كبير معلمين - معلم خبير - معلم أول أ. - رئيس قسم - وكيل أ - وكيل قسم تخصصية تعليم أو فنية تعليم.
- التنبيه على جميع من تنطبق عليهم شروط الترشح بأن تقديم استمارة الترشح ليس اختيارياً بل على كل من تنطبق عليه شروط الترشح.
- قيام جميع المرشحين بتحرير استمارة الموانع وتراجع البيانات والأختام بالإدارة التعليمية والمديرية مع صحيفة الأحوال.
- مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين مسئولان عن إرسال بيانات جميع العاملين بالمدرسة الذين تنطبق عليهم الشروط، مع إحالتهم للشئون القانونية في حال تقصيرهم نحو هذا الشأن.
- لا يعتد بإقرار الموانع غير المعتمد بخاتم شعار الجمهورية من المديرية أو الإدارة التعليمية أو المخالف لإقرار هذا العام وكذلك بالنسبة لصحيفة الأحوال.
-سيتم استلام استمارات الموانع وصحائف الأحوال لكل مدرسة على حده طبقا للنموذج المرفق. سيتم موافاتكم بالمواعيد التي تم تحديدها لعقد المقابلات الشخصية لكافة المرشحين بكل مديرية تعليمية.
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