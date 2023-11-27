حدث ليلاً| قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي.. وتطورات الأوضاع في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مؤتمر جماهيري في الدقهلية لدعم السيسي (صور)

عقدت أمانة حزب "مستقبل وطن" في محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

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بالفيديو.. المقاومة تسلّم الدفعة الثالثة من الأسرى للصليب الأحمر بشوارع غزة

قامت كتائب القسام مساء اليوم الأحد بتسليم 13 أسيرا إسرائيليا إلى لجنة الصليب الأحمر الدولي في إطار اتفاق الهدنة مع الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى 4 أجانب خارج إطار الاتفاق، بحسب ما أعلنته المقاومة. وتمت عملية تسليم الدفعة الثالثة من الأسرى في وسط مدينة غزة وسط حضور جماهيري، بينما لم يتم الإعلان مسبقا عن الموعد.

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ثالث أيام الهدنة.. الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف حجم المساعدات التي وصلت لشمال غزة

أعلن أحمد جبريل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، عن دخول 100 شاحنة إلى منطقة شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أن كل ما يدخل إلى قطاع غزة من مساعدات يساعد على تخفيف الوضع في القطاع.

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إعلام عبري: تقديرات في إسرائيل بتمديد الهدنة ومجلس الحرب سينعقد لبحث الأمر

قالت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الأحد، إن هناك تقديرات في إسرائيل بتمديد الهدنة الجارية في غزة، مشيرة إلى أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقشان الأمر ومجلس الحرب سينعقد بعد قليل لبحث الأمر.

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قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي لمدة عام.. والخولي خلفا لنجم

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا اليوم بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة عام، اعتبارا من غدٍ الاثنين 27 نوفمبر 2023، برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

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حماس: نحن جادون في الوصول إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى

قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس خليل الحية، مساء اليوم الأحد، إن حركة حماس تعاملت بإيجابية في صفقة تبادل الأسرى، مشيرا إلى أنهم معنيين منذ اليوم الأول بإعادة الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال لذويهم.

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الناجيان من كارثة صحراوي المنيا.. كسر بالعمود الفقري لسائق النقل وغيبوبة للطفلة

قال مصدر في مديرية الصحة بالمنيا، إن حالة الناجيين من حادث صحراوي المنيا صعبة، إذ تبين أن المصاب الأول في العقد الخامس، ومصاب بكسر في العمود الفقري، وهو سائق السيارة النقل، بينما الناجية الثنية طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، مصابة بغيبوبة وتعاني كسورًا متنوعة.

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أول أسير من غزة.. قائمة تبادل المحتجزين المقررة اليوم

سُجل اسم "علاء فتحي أبو سنيمة" من سكان رفح ضمن قائمة تبادل الأسرى المقرر الإفراج عنهم ضمن اتفاق الهدنة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، ليكون بذلك أول أسير من غزة يخرج اليوم الأحد.

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