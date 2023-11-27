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93 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات النصب الإلكترونى

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات النصب الإلكترونى؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات النصب الإلكترونى.

 

وأيد 93% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات النصب الإلكترونى، بينما عارض 7% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات النصب الإلكترونى.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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