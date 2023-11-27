شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف جديدة مكتملة الخدمات.. كيف طورت محافظة الجيزة منظومة السرفيس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت محافظة الجيزة في إحداث طفرة في منظومة مواقف سيارات السرفيس والحد من المواقف والساحات العشوائية، بوضع مخطط شامل لتطوير ورفع كفاءة عدد من المواقف القائمة بأنحاء المحافظة، وإقامة مواقف جديدة تُدار بأسلوب حضاري ومُدعمة بأنظمة تشغيل إلكترونية وكاميرات مراقبة لإحكام السيطرة عليها، بالإضافة إلى وضع لائحة نموذجية لإدارة وتشغيل مواقف نقل الركاب.

مجمع مواقف المريوطية للقطاع الجنوبي..

مجمع مواقف المريوطية الحضاري بين شارعي الهرم وفيصل.. موقف سرفيس أرض اللواء للخطوط الداخلية.. موقف سرفيس أرض اللواء لخطوط الأقاليم.. موقف سرفيس ناهيا.. موقف السودان.. موقف الوراق وغيرها من مواقف سرفيس حضارية جديدة شهدتها محافظة الجيزة خلال السنوات الأخيرة الماضية، ساهمت بشكل كبير في القضاء على فوضى المواقف العشوائية وتفتيت التكدسات المرورية التي تسببها، واستعادة المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف تطوير مواقف السرفيس الحضارية، حيث وصلت تكلفة أعمال التطوير والإنشاء للعديد من المواقف الحضارية حوالي 300 مليون جنيه، مما ساهم في القضاء على المواقف العشوائية وخدمة حركة تنقل المواطنين بين مدن المحافظة وباقي المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أنه تم إضافة أكثر من 20 موقف سرفيس جديد بنطاق المحافظة، عملت على استيعاب الكثافات المرورية بالشوارع والميادين والقضاء بشكل ملحوظ على العديد من المواقف العشوائية وما تسببه من إعاقة للحركة المرورية.

ولتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، دُعمت المواقف الجديدة بمظلات ومقاعد انتظار ولوحات إرشادية وبوابات إلكترونية بالمداخل والمخارج ونظام مراقبة بالكاميرات وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة وكافيتريات وغرف للخدمات والتحكم وبالوعات لمياه الأمطار ودورات مياه وأماكن مخططة لوقوف السيارات ولافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات.

ولتحقيق الانضباط ومنع أي مخالفات، تكثف المحافظة من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي، حملاتها اليومية على مواقف السرفيس في نطاق المحافظة لمتابعة انتظام العمل داخلها ومنع أي محاولات لوقوف سيارات الميكروباص خارج المواقف الجديدة لتلاشي أي إعاقات مرورية وكذا التأكد من التزام سيارات السرفيس بتعريفات الركوب المحددة، مع إضافة خطوط سير جديدة تخدم أكبر قطاع ممكن من المواطنين.