شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بالحرارة اليوم ونشاط رياح بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 15 درجة والان مع تفاصيل الخبر
ومن المتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 4 متر ، واضطراب الملاحة على البحر الأحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3 متر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى .
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.
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