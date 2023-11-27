شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى يشيد بالجهود المصرية فى تسيير المساعدات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطينى رائد النمس بالجهود المصرية فى تسيير المساعدات لقطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تعد "شريان الحياة لقطاع غزة".

وقال النمس، في تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي، مشيدًا بدور مصر الإيجابي والفعال في تفعيل الهدنة.

وأضاف أن مؤسسة الهلال الأحمر المصري قدمت الدعم الشامل للهلال الأحمر الفلسطيني لدخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح البري، مشيرًا إلى إدخال مساعدات تتضمن مواد إغاثية وغذائية وشاحنات الوقود وغاز الطهي وأدوات جراحية ومستلزمات طبية بالتنسيق مع المجتمع المحلي والمنظمات الدولية والهلال الأحمر المصري لإيصالها إلى مراكز الإيواء التي تضم حوالي 700 ألف نازح، بالإضافة إلى توزيع المستلزمات الطبية على عدد من المستشفيات الطبية العاملة.

وقال النمس إن الجميع في قطاع غزة يتطلع -سواء في القطاع الصحي والإغاثي- إلى تمديد مدة الهدنة ووقف إطلاق النار بشكل كامل ليتسنى للجميع مباشرة حياته بشكل طبيعي، مؤكدًا ضرورة ضخ إمكانات طبية أو فنية للمستشفيات بعد فقدانها القدرة على تقديم الخدمات للجرحى والمصابين.

وأضاف أن دخول المساعدات عبر معبر رفح البري خلال فترة الهدنة له دور في دعم إنعاش القطاع الصحي والإغاثي خاصة في مناطق غزة وشمال غزة التي تم دعمها بقوافل المساعدات خلال اليومين الماضيين لدعم صمود الشعب الفلسطيني في تلك المناطق لإغاثة العائلات النازحة والمصابين والمرضى.