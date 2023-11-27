شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: انخفاض كبير فى الحرارة اليوم والصغرى 12 درجة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف فهيم، أن هناك توقعات ببعض الأمطار على مناطق شمال الدلتا وشمال سيناء اليوم ما بين خفيفة إلى متوسطة مع رياح شمالية غربية باردة تنشط مما يزيد الإحساس بالبرودة .
وينصح فهيم، المواطنين بالحفاظ على السلامة الشخصية من نزلات البرد خاصة اللى بينزل الصبح بدري لأن فرق الحرارة كبير بين النهار والليل.
وتشير التوقعات إلى نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيث تصل سرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 4 متر، كما تضطرب الملاحة فى البحر الأحمر وتصل سرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3 متر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز