أمطار ورياح شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأثنين 27 نوفمبر 2023 إلى السبت 02 ديسمبر 2023.

وأضافت الهيئة أن طقس الاثنين، يكون لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة أنه يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، بنسبة حدوث (60:50 % تقريبا)

كما يوجد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50 إلى 60 كم / س) وارتفاع الموج من (3 : 4 متر)، وعلى البحر الأحمر وسرعة الرياح من ( 50 60 كم / س) وارتفاع الموج من 2.5 : 3 متر).

الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

شبورة مائيـة قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، من 4 إلى 8 صباحا تقريبا.

الأربعاء 29 نوفمبر و الخميس 30 نوفمبر 2023

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة 01 ديسمبر والسبت 02 ديسمبر 2023

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و شمال الصعيد على فترات متقطعة.