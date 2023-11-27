"علي" يطلب تطليق زوجته: "شفتها نايمة على كتفه شاب في مركب بالنيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم "علي. ح"، 33 سنة، سائق، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته، لما وقع عليه من ضرر، مبررًا طلبه "شفتها نايمة على كتف شاب في مركب بالنيل".

يروي الزوج تفاصيل زواجه: تعرفت على "نسمة. ح"، 29 سنة، خلال تواجدها بمناسبة خاصة بالعائلة، بعدها تولدت علاقة عاطفية بيننا جعلتني أتقدم للزواج منها، وبالفعل تمت الخطبة وانتقلنا إلى عش الزوجية واستمر زواجنا عامين دون إنجاب.

يكمل الزوج: "عشنا حياة زوجية سعيدة يحسدنا عليها الجميع، حتى لاحظت فجأة تغير زوجتي، وتعمدها اختلاق الخلافات اليومية والخروج المستمر بدون أسباب".

يشكو "علي" زوجته: "زوجتي هاتفها مشغول دائمًا، وكلما هاتفتها وواجهتها بانشغالها تنكر ذلك، حتى قامت بطردي من المنزل ذات يوم".

يواصل الزوج: "كان لدي شك بأن زوجتي على علاقة بشاب آخر، وبعد مراقبتها تأكدت من ذلك. فقد رأيتها نائمة على كتف الشاب وهما في مركب بالنيل، بعدها واجهت زوجتي بالحقيقة فحاولت الإنكار لكنها لم تكن تعلم أني قمت بتصويرها.

يختتم الزوج: طالبت زوجتي بالطلاق لكنها رفضت بشدة، فلم يكن أمامي سوى رفع دعوى تطليق للضرر وحملت رقم 673 لسنة 2022، ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.