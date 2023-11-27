شكرا لقرائتكم خبر عن تنطلق الخميس المقبل.. جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب أولى ثانوى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مدارس محافظة الجيزة لانطلاق امتحانات شهر نوفمبر لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى"، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2023.

وفيما يلي جداول امتحان شهر نوفمبر لطلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة.

-الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والكيمياء.

-الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

-الإثنين 4 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.

-الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الأحياء والتاريخ.

-الأربعاء 6 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الرياضيات والجغرافيا.

ومن جانبها، أوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الاختبار سيتم عقده في أجزاء المنهج المقررة التي تم تدريسها خلال شهر نوفمبر 2023، مشيرة إلى أن الاختبار يوضع بمعرفة موجه المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية.

وأكدت المديرية أن الامتحان يجرى في جزء من الحصة الدراسية، ولا يتم عقده في الحصة الأولى، وبما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيلًا للعملية التعليمية، مشيرة إلى أن اختيار الحصة التي يؤدى فيها الطلاب الامتحان حسب ظروف كل مدرسة.