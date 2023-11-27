شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جماعية لوزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية فى برشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط وزراء خارجية اللجنة العربية الاسلامية ( مصر/ فلسطين/ السعودية/ الأردن/ تركيا)، والأمين العام لجامعة الدول العربية صورة جماعية مع وزير خارجية إسبانيا، خلال لقائهم به على هامش المشاركة في ⁧‫المنتدى‬⁩ الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل للمتوسط، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد.

ويشارك وزير الخارجية سامح شكري في المنتدى الوزاري الثامن للاتحاد من أجل المتوسط الذي ينعقد اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023، والذي تم تخصيصه هذا العام لمناقشة تطورات الأوضاع فى غزة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللجنة الوزارية العربية/الإسلامية سوف تجتمع خلال تواجدها في برشلونة مع "خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية إسبانيا، لعرض مخرجات وقرارات القمة العربية/الإسلامية الأخيرة، بالإضافة إلى مشاركتها في المائدة الوزارية المستديرة التي ينظمها المنتدى الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط، والتي تعقد تحت عنوان "تطورات الوضع في إسرائيل وفلسطين-غزة والمنطقة".