شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالبنوك: السيسى رجل المرحلة ولن يتمكن غيره من حماية مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت اللجان النقابية للعاملين بالبنك الزراعي بقطاع البحيرة - كفر الشيخ - الإسكندرية، برئاسة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، مؤتمرًا حاشدًا بالاشتراك مع حزب مستقبل وطن، لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي، والتأكيد على المشاركة الإيجابية، وانتخابه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تنطلق ديسمبر المقبل.

وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين، فضلًا عن تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات لعدد من النواب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، للتأكيد على إنّ المشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة واجب وطني وديني.

ودعت درويش اللجان النقابية بحث العمال والمواطنين بالنزول والمشاركة الانتخابية، وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مشيدة بدوره في حماية الأمن القومي الداخلي والخارجي، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وإطلاقه المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ولدوره التاريخي في دعم القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال والعدوان الإسرائيلي ووقوفه أمام مخطط تصفية القضية الفلسطينية، ورفضه تهجير الفلسطينيين.

وقالت درويش: إن المصريين على وعى كامل بأن الرئيس السيسى هو القادر على استكمال الانجازات ومسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وتجاوز جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة بعد نجاح الرئيس السيسى فى تثبيت أركان الدولة والحفاظ على أمن واستقرار مصر وإنجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة التى أصبحت فى كل ربوع مصر.

وأكدت اللجان النقابية للعاملين بالبنك الزراعي بقطاع البحيرة - كفر الشيخ - الإسكندرية، على أنّهم سيدعمون وبكل قوة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، إذ أنّه رجل المرحلة المناسب في هذا التوقيت، ولن يتمكن غيره من حماية مصر وإنقاذها من المؤامرات التي تُحاك ضدها في الوقت الحالي.