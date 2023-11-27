شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: يمكن الحصول على لقاح الأنفلونزا من عمر 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الأنفلونزا يمكن الحصول عليه من عمر 6 شهور أو أكثر، وتابعت: اللقاح آمن وفعال ويخضع لرقابة منظمة الصحة العالمية.
بحسب وزارة الصحة، فإن الفئات الأكثر حاجة إلى لقاح الأنفلونزا تشمل:
1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات.
2- كبار السن.
3- المصابون بأمراض مزمنة كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية.
4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة.
5- العاملون بالمجال الطبىز
6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.
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