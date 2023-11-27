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وزارة الصحة: يمكن الحصول على لقاح الأنفلونزا من عمر 6 شهور

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الأنفلونزا يمكن الحصول عليه من عمر 6 شهور أو أكثر، وتابعت: اللقاح آمن وفعال ويخضع لرقابة منظمة الصحة العالمية.

 

بحسب وزارة الصحة، فإن الفئات الأكثر حاجة إلى لقاح الأنفلونزا تشمل: 

 

1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات.

 

2- كبار السن. 

 

3- المصابون بأمراض مزمنة كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية. 

 

4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة. 

 

5- العاملون بالمجال الطبىز

 

6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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