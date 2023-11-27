"ماسك سلاح في أيده".. ضبط عاطل بالدائري لقيادته دراجة نارية برعونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال الأمن بالقاهرة، القبض على عاطل بالطريق الدائري لقيادته دراجة نارية برعونة ممسكاً بيده سلاح أبيض، معرضاً حياة المواطنين للخطر.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله من مقطع فيديو وصور على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، والمتضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة دراجة نارية برعونة حاملاً سلاح أبيض معرضاً حياة المواطنين للخطر حال سيره بالطريق الدائري.

على الفور تم ضبط المتهم وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء حال سيره بالدراجة النارية بدائرة القسم ، إعترف بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.