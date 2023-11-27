"الشروط والمستندات".. مجلس الدولة يستقبل ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد 2 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، قبول دفعة تعينات جديدة بوظيفة مندوب مساعد بجملس الدولة، وذلك لخريجي دفعة 2023 من خريجي الحقوق والشريعة القانون والشرطة.

وتم سحب الملفات من يوم 11 نوفمبر وحتى الأحد 19 نوفمبر الجاري، فيما يستم تقديم الملفات بداية من يوم 2 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر 2023.

وحددت المجلس شروط الالتحاق بوظيفة مندوب مساعد والتي جاءت كالتالي:

- التقديم في مجلس الدولة للذكور والإناث.

- من شروط التقديم في مجلس الدولة ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

-عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عاما.

- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

-توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

أما المستندات المطلوبة فهي كالتالي:

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي وتقديم الأصل للاطلاع عليها.

- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

- سداد مبلغ 1500 جنيه على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلي المصري - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

- يشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الأصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.