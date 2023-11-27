"الميكروباص دهسه".. ضبط قائد سيارة صدم مواطنًا أثناء عبوره الطريق بالموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط قائد سيارة ميكروباص، لاصطدامه بأحد الأشخاص بمنطقة الموسكي ما أدى لإصابته، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتبلغ لقسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة، بوقوع حادث سير واصطدام سيارة بأحد الأشخاص أثناء عبور الطريق بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة ميكروباص قيادة سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر اصطدم بأحد الأشخاص -مصاب بكسور متفرقة بالجسم - وتم نقله لإحدى المستشفيات، حال عبوره الطريق بمحل البلاغ ، ونتج عن ذلك إصابته، فيما تم ضبط قائد السيارة الميكروباص، واتخاذ الإجراءات القانونية.