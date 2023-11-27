ضبط 116 ألف مخالفة متنوعة في حملات لتحقيق الانضباط المروري خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق، أسفرت عن ضبط 116 ألفًا و16 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 11 ألفًا و964 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما أسفرت جهود الحملات، التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة، عن ظبط 529 مخالفة سير بدون تراخيص، و17 مخالفة موقف عشوائي، وألف و269 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و11 مخالفة لشروط التراخيص و174 مخالفة دراجة نارية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.