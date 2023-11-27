شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محطة مترو الأهرام بالخط الرابع لمترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة النقل تنفيذ محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق، المار بشارع الهرم، ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية، صورا للأعمال بمحطة مترو الأهرام، والتى تخدم بشكل أساسى الأهرامات، والمناطق المحيطة بها، ضمن الخط الرابع للمترو، والجارى تنفيذه للربط بين مناطق 6 أكتوبر ومناطق شارع الهرم ومحافظة القاهرة.

ويبلغ طول الخط الرابع لمترو الانفاق، 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حالياً تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.