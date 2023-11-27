شكرا لقرائتكم خبر عن القمر البدر يزين السماء بعد غروب الشمس فى مشهد بديع وفرصة مثالية لرصد تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد القمر البدر لشهر جمادى الأولى بعد غروب الشمس اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 بسماء مصر والوطن العربي وسيزين السماء طوال الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيصل لحظة الاكتمال عندما سيكون بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 12:16 ظهراً بتوقيت مكة (09:16 صباحاً بتوقيت جرينتش).

وبعد ذلك القمر سيشرق بعد غروب الشمس حسب التوقيت المحلي وسيلاحظ أثناء شروقه أنه قد يكون باللون الوردي أو البرتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي للأرض الذي يقوم ببعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل والتي تصل إلى أعيننا ونراها، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربه بلون ضارب للحمرة.

بشكل عام في النصف الشمالي من الكرة الأرضية سيأخذ القمر البدر مساراً عالياً عبر السماء حيث سيشرق من الأفق الشمالي الشرقي ويغرب في الشمال الغربي تماماً كما تفعل شمس الربيع ظاهرياً في شهر مايو .

أما في المناطق جنوب خط الاستواء فإن القمر سيتبع المسار الظاهري المنخفض لشمس أواخر الخريف.

القمر البدر سيسطع من غروب الشمس وحتى فجر اليوم التالي باستثناء القاطنين في الدائرة القطبية الشمالية، ففي أقصى الشمال سوف يحاكي القمر شمس منتصف الليل حيث يظل في السماء لمدة 24 ساعة في حين لا يمكن رؤية القمر في القارة القطبية الجنوبية فمسار القمر في السماء متغير بسبب كروية الأرض واعتماداً على الموقع الجغرافي .

يعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثاليا لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بان تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" اكثر الفوهات اشعاعا وهو وقت مناسب لتصويرها.

خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بحوالي الساعة كل يوم ويصبح مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من اكتماله بدراً.