شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لحقوق الطفل.. مستشفيات الشرطة تعالج الأطفال بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة وزارة الداخلية الإحتفاء بتلك المناسبة حيث واصل قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات إلى عدد من (مدارس الأطفال "أصحاء – ذوى إحتياجات خاصة" – دور رعاية الأطفال الأيتام "أصحاء – ذوى إحتياجات خاصة" – مستشفيات الأطفال) ، وإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان، وكذا تنظيم زيارات لعدد من المنشآت الشرطية لمشاركة الأطفال الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل وإهدائهم هدايا رمزية.

وقام رجال الشرطة بتوزيع هدايا رمزية على الأطفال فى عددٍ من الميادين العامة وإشارات المرور بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل .

وواصلت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية تنظيم زيارات لعدد من الأطفال (بالمدارس والمستشفيات ودور الرعاية) لمشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة للتعرف على الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أمن المواطنين وتقديم بعض الهدايا العينية لهم إحتفالاً بتلك المناسبة.

فى سياقٍ متصل واصلت الإدارة العامة للمرور تنظيم زيارات لعدد من الأطفال من طلبة المدارس بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية .. تم خلالها تعليمهم القواعد المرورية وإشارات المرور ، بالإضافة إلى توزيع هدايا عينية على الأطفال.

واستقبل قطاع الخدمات الطبية بهذه المناسبة الأطفال وتوقيع الكشف الطبى عليهم بالمستشفيات الشرطية وصرف الأدوية لهم مجاناً لمدة ثلاثة أيام.

وفي إطار مواصلة الإحتفال بتلك المناسبة فقد إستقبل مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان ، زيارة لوفد من المجلس القومى لـ "الطفولة والأمومة - الأشخاص ذوى الإعاقة" يرافقهم وفد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان..حيث شهدت تلك الزيارة الإطلاع والتعرف على دور أجهزة الوزارة فى مجال تقديم الرعاية الصحية للأطفال بالإضافة إلى تقديم الهدايا العينية على النزيلات وأطفالهن، كما قام وفد من المجلس بزيارة مستشفى الشرطة بالعجوزة ، للتعرف على دور الوزارة فى مجال تقديم الرعاية الصحية للأطفال.

ولاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأطفال .. حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى.