حملة مواطن تقيم مؤتمرا حاشدا بميلانو استعدادا للانتخابات الرئاسية.. صور

القاهرة - سامية سيد - أقامت حملة مواطن لدعم مصر، مؤتمرًا حاشدا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لولاية جديدة وذلك فى مدينة ميلانو الإيطالية.

وقالت سناء المغازى منسق حملة مواطن لدعم مصر بميلانو أن الحشد كان كبيرا بدرجة ملفتة وأن أبناء الجالية المصرية فى إيطاليا يدركون حجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية ويؤمنون أن الرئيس السيسى هو رجل المرحلة.

وأضافت المغازى أن المؤتمر الذى عقد فى المدينة الإيطالية التى تشهد أكبر نسبة من المصريين فى كل أوروبا عرض التحديات التى تواجه مصر كما استعرض الإنجازات التى تحقق فى عهد الرئيس السيسي.

وأكدت منسق حملة مواطن لدعم مصر أن كل الحضور وعد ببذل قصارى الجهد لحشد المواطنين المصريين فى إيطاليا للمشاركة فى العملية الانتخابية والتصويت لصالح المرشح الرئاسى السيد عبد الفتاح السيسي.