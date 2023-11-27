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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تطوير ورصف طرق أبو ربع بالبدرشين وسعد زغلول والصفتى بالعياط والان مع تفاصيل الخبر
واطلع محافظ الجيزة على تقرير بموقف الأعمال والذى أوضح الانتهاء من وضع طبقة الأسفلت الرابطة بالطريق بطول 2كم، في إطار خطة رفع كفاءة وتطوير عدد من الطرق الحيوية والرئيسية بنطاق المركز ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.
كما اطلع محافظ الجيزة علي نسب التنفيذ في أعمال التطوير ورفع الكفاءة بعدد من الشوارع بمركز ومدينة العياط والذى تضمن وضع الطبقة الرابطة بشارعى سعد زغلول والصفتى بمدينة العياط وهم احدي الشوارع الحيوية وتعد ضمن المطالب الملحة للمواطنين .
وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقا للجدول الزمني المحدد لها .
أعمال التطوير ورفع الكفاءة
تطوير ورصف طرق أبو ربع بالبدرشين
وضع طبقة الأسفلت
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