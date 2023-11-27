شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يسلم عقود عمل لذوى همم ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد حسن شحاتة وزير العمل، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، مصنع إحدى الشركات للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية، وذلك في إطار جولة الوزير داخل مواقع عمل وإنتاج بالمحافظة ،حيث حث الإدارة والعمال على العمل والحوار لتعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج ..وسلم الوزير خلال الجولة عقود عمل لذوي همم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل .

وبدأ وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الإثنين، جولة ميدانية في مواقع عمل وإنتاج بمحافظة بني سويف، استقبله خلالها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وأحمد نظمي مدير مديرية العمل ببنى سويف.. الجولة بدأت بلقاء مع المحافظ للتباحث بشأن ملفات مشتركة، خاصة تلك المُرتبطة بالتعاون بين أجهزة المحافظة ومديرية العمل هناك.

وشهد "الوزير" معرض منتجات، وحفل تَخرُجّ الدفعة الأُولى من برنامج تدريب مهني لدمج المرأة في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لهن، وتَسليم المُتفوقات جوائز تُساعدهن على إقامة مشروعات صغيرة، وذلك بالتعاون مع "شركاء دوليين".

وشملت جولة الوزير في بني سويف أيضا لقاءً مع "طرفي الإنتاج" داخل مواقع العمل، وذلك بهدف تعزيز علاقات العمل، والتأكيد على دعم الدولة للاستثمار المحلي والأجنبي، وصناعة بيئة عمل لائقة وصحية لصالح "أطراف العمل".. وسَلّم الوزير خلال جولته في المصنعين عقود عمل لذوي همم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدمجهم في سوق العمل.. ويَختتم الوزير جولته بالمحافظة بحضور ختام فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا"، المُنعقدة بمقر جامعة النهضة، والتي تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت التعليمية بالمحافظة .

يضم الوفد الوزاري المُشارك في جولة بني سويف مع وزير العمل: إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، و أحمد إسماعيل، مستشار الوزارة لشؤون المديريات، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وغادة إبراهيم عوض، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وهبة أحمد مدير عام التشغيل،وأحمد معروف، مدير عام العلاقات العامة والمراسم، ومحمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش السلامة،وإسلام عبدالمالك مدير عام الإدارة العامة لشؤون المديريات،وشيماء محمود،وأمنية عبدالحميد من المكتب الفني للوزير.