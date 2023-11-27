شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصرى: الكويت قدمت 1300 طن مساعدات إنسانية للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف المدير التنفيذي خلال كلمته منذ قليل بمؤتمر صحفي لجمعية الهلال الأحمر المصري بشأن آخر المستجدات حول تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي سارعت بتقديم المواد الإغاثية والطبية وسيارات الإسعاف عبر الجسر اليومي القادم من دولة الكويت الشقيقة بواقع 28 طائرة إلى مطار العريش، كما تم توفير أيضًا بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري شحنة كبيرة من المساعدات الإغاثيةً التي تشمل على الأغذية والمياه ومستلزمات المعيشة والمستلزمات الطبية التي يتم نقلها عبر هذا البيان إلى معبر رفع وتسليمها للجانب الفلسطيني، وبذلك يكون إجمالي ما قدمته دولة الكويت الشقيقة حوالي 1300 طن من المساعدات الإنسانية حتى هذه اللحظة.
وأشار المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصري، إلى أن هذه المساهمات من جمعية الهلال الأحمر الكويتي تأتي ضمن سلسلة ممتدة من التعاون الإنساني، حيث سبقتها مبادرات عدة آخرها مبادرة إنسانية بتقديم مساعدات للشعب السوداني بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري وتم نقل هذه المساعدات إلى دولة السودان بالمجهود البحري المصري.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز