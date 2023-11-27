شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بنيويورك تقيم مؤتمرا جماهيريا استعدادا للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت حملة مواطن لدعم مصر بالولايات المتحدة الأمريكية بالمؤتمر الحاشد الذي أقيم بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، شارك فيه أبناء الجالية من مختلف الأعمار بأعلام مصر.

وقالت إيمان وهمان، منسق حملة مواطن لدعم مصر في أمريكا، إن أعضاء ومنسقي الحملة بذلوا جهدا هائلا مع الزملاء المشاركين في هذا المؤتمر للخروج به بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية ومكانتها.

وأضافت وهمان، أن الهدف الرئيس من المؤتمر كان حث جميع أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بفاعلية في الاستحقاق الدستوري المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت منسق حملة مواطن بأمريكا أن هناك استجابة كبيرة واضحة من قبل المشاركين في المؤتمر على الاستمرار في حشد همم الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية لتتحول هذه الانتخابات إلى عرس ديمقراطي يشهد عليه الشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية على حد سواء، مؤكدة أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي هو اختيار أبناء الجالية المصرية في أمريكا.