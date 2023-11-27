شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر رابط التسجيل لبعثة حج الأزهر للعام الهجرى 1445 للعاملين بكل القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجنة حج التنفيذية المشكلة برئاسة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، فتح باب التقدم لقبول طلبات الحج للعام الهجري 1445 هـ، وذلك وفق الشروط التالية:

- أن يكون على رأس العمل وقت السفر للحج.

- ألا يقل السن عن 59 عاما في 7 يونيو 2024 (7/6/2024).

- ألا يكون قد سبق له الحج.

أن يكون جواز سفره ساريًّا لمدة سنة على الأقل (بداية من 1 مارس 2024).

- أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة شهور (بداية من 1 مارس 2024). ‌

وعلى الراغبين في أداء فريضة الحج، وفقًا للشروط السابقة التقديم على الرابط التالي : بالضغط هنـــا لمدة أسبوعين من تاريخ النشر .