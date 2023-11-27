شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محطات المترو الجديدة المقرر تشغيلها خلال أيام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة النقل، لتشغيل 6 محطات جديدة ضمن المرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث للمترو، فى المسافة من (شارع السودان / إمبابة / محور روض الفرج ) وهى محطات "السودان، إمبابة، البوهى، القومية، الطريق الدائرى، محور روض الفرج.

وتخدم هذه المرحلة مناطق ذات الكثافة السكانية العالية بمناطق شارع السودان وإمبابة والبوهى والقومية العربية والطريق الدائري.

ويتكامل الخط الثالث للمترو مع باقى خطوط الشبكة ووسائل النقل الجماعى والجر الكهربائى لإقليم القاهرة الكبرى وذلك من خلال تبادل الخدمة مع كل من الخط الأول فى محطة ناصر، والخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة، والخط السادس فى محطة العباسية، والقطار الكهربائى الخفيف فى محطة عدلى منصور المركزية، ومونوريل شرق النيل فى محطة الاستاد، ومونوريل غرب النيل فى محطة وادى النيل، وكذلك الربط مع الطريق الدائرى عند محطة الطريق الدائرى وبالتالى ربط مترو الأنفاق مع الأتوبيس الترددى السريع BRT الذى سيتم تسييره على الطريق الدائرى لتحقيق تبادل الخدمة بينهما.