شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يستقبل بقصر الاتحادية رئيسة المجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية السيدة "كاتالين نوڤاك" رئيسة المجر.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية السيدة "كاتالين نوڤاك" رئيسة المجر، لعقد مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. أكد وزيرالخارجية سامح شكرى ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل لوقف إطلاق النار فى غزة..قائلا : "إن وقف إطلاق النار فى غزة لن يتحقق إلا إذا إدركت إسرائيل أنه فى مصلحتها وأن هذا لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولى عليها". سامح شكرى: وقف إطلاق النار فى غزة لن يتحقق إلا بالضغط الدولى على إسرائيل

يدلى المصريون في الخارج يوم الجمعة المقبلة بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حيث يستمر الاقتراع على مدار ثلاثة أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر، وذلك من خلال التوجه المباشر من الناخبين في الخارج إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في الدولة التي يتواجدون بها. مستشار الرئيس للصحة: الدولة نجحت فى إدارة أزمات صحية قوية مثل جائحة قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في ملف الصحة ونجحت في إدارة أزمات قوية جدا مثل جائحة كورونا، مشددًا على أن المبادرات الرئاسية أبرزت أشياءً كثيرًا منها أن الدولة تدعم المواطن المصري في كل أنحاء الجمهورية، وتم التعامل مع الكثير من الأمراض المتوطنة التي كانت تستنفذ جزءً كبيرا جدا من الجهود الصحية. قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن مصر وقطر تقودان مسارا دبلوماسيا بشأن التهدئة في قطاع غزة، متابعا: "يجب إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة". وزارة الزراعة: طرح اللحوم البلدى فى منافذ الوزارة بـ220 جنيهًا للكيلو أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للمتابعة، أنه يتم طرح اللحوم البلدية فى منافذ الوزارة بسعر 220 جنيهًا للكيلو على مدار أيام الاسبوع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين. قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، إن المجال الإعلامي صعب للغاية، خاصة أن الطريق غير ممهد أمامنا في ظل التحديات والصعوبات الراهنة، فإن المسؤولية غير فردية، لافتة إلي أن إدارة فريق عمل كامل بأفضل آليات ممكنة على درجة كبير من التناغم يظل هو التحدى الحقيقي. علا الشافعى: المجال الإعلامى صعب للغاية والعمل المعيار الحقيقى للنجاح وزارة الزراعة: طرح اللحوم البلدى فى منافذ الوزارة بـ220 جنيهًا للكيلو البعثة الأممية لحقوق الإنسان: مصر وقطر تقودان مسارا دبلوماسيا للتهدئة فى غزة كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض فى درجات الحرارة مقارنة بأمس بمعدل من 2: 3 درجات، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 22 درجة مئوية. الأرصاد: انخفاض الحرارة بمعدل 3 درجات والعظمى بالقاهرة 22 درجة مستشار الرئيس للصحة: الدولة نجحت فى إدارة أزمات صحية قوية مثل جائحة كورونا

فتح الذهب تداولاته هذا الأسبوع بالسوق المصري على ارتفاع ملحوظ مسجلاً نقطة تاريخية لأول مرة عند 2830 جنيها للجرام عيار21 بالتزامن مع صعود السعر العالمي للذهب لمستويات 2015 دولارا للأونصة.

أسعار الذهب اليوم عيار 24 يسجل 3234 جنيها عيار 21 يسجل 2830 جنيها عيار 18 يسجل 2426 جنيها عيار 14 يسجل 1887 جنيها الجنيه الذهب 22640 جنيها

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..الرئيس السيسى يستقبل بقصر الاتحادية "كاتالين نوڤاك" رئيسة المجرالمصريون بالخارج يدلون بأصواتهم بانتخابات الرئاسة الجمعة والبداية من نيوزيلنداسعر جرام الذهب يفتح تداولات الأسبوع عند 2830 جنيها لعيار 21