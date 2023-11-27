شكرا لقرائتكم خبر عن وزير فلسطينى سابق: مصر تؤدى دورا مهما لتمديد الهدنة فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق الدكتور أشرف العجرمى، الجهود المصرية المبذولة لتمديد الهدنة الإنسانية فى قطاع غزة، متوقعا أن تسفر هذه الجهود عن نتائج إيجابية ومثمرة فى نهاية المطاف.

وقال العجرمي ـ في مداخلة هاتفية لقناة (القاهرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن "الجهود الراهنة الرامية لتمديد الهدنة في غزة مهمة للغاية لأنها تسمح بإدخال المزيد من المساعدات والمستلزمات الإغاثية والطبية والغذائية، كما تعطي فرصة لإزالة الأنقاض وانتشال جثث الشهداء من تحت المباني المدمرة جراء العدوان الأخير على القطاع".

وأوضح أن الضغوط المكثفة على الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لتمديد الهدنة الإنسانية من شأنها أن تعزز آليات وقف إطلاق النار بشكل كامل خاصة في ظل الأوضاع وصفها بـ"الكارثية" في القطاع على كافة الأصعدة، محذرا في الوقت نفسه من عواقب استئناف العمليات العسكرية مرة أخرى في غزة، معربا عن أمله في إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال .

وشدد العجرمي، على إصرار الفصائل الفلسطينية على ضرورة العمل من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين حتى المحتجزين الجدد خلال العدوان الأخير على القطاع من السجون الإسرائيلية، متهما إسرائيل بعدم التزامها بتنفيذ كافة التعهدات الخاصة بالابتعاد كل البعد عن اعتقال الأطفال والنساء والأسرى المفرج عنهم فى صفقات سابقة، مؤكدا خرق الاحتلال بهذه المسألة جميع القوانين والأنظمة الدولية، بما فيها كافة الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.

وبيَّن أن التجارب الإسرائيلية على مدار عقود أثبتت فشلها وعدم تعلمها من تجاربها الخاطئة وتعيد تكرارها بصورة وصفها بـ"المأساوية"، رافضا كافة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.