شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى: قالوا عنى دى صحفية فن إزاى تمسك الخليج 365 ورديت عليهم بالـCV والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير الخليج 365، إنها واجهت انتقادات كثيرة تتعلق بعملها كصحفية متخصصة فى المجال الفنى عندما تولت منصبها الحالى كرئيس تحرير لـ"الخليج 365"، مضيفة: كانت من بين الآراء التى ترددت عنى "دى صحفية فن وسيما إزاى تمسك موقع إخبارى وسياسى"، مؤكدة أن الفن والسياسة لم ينفصلا يومًا عن بعضهما.

وأوضحت رئيس تحرير الخليج 365، خلال فعاليات اليوم الثانى من "منتدى مصر للإعلام" فى نسخته الثانية، تحت عنوان "عالم بلا إعلام"، اليوم الإثنين، أن هذه الانتقادات نظرا لإننى كنت متخصصة بالمجال الفني لم يعترض طريقي ويوقف رحلتى في هذا المنصب الدقيق، وكنت أرد على هذا الهجوم قائلة:" شوفوا السي في بتاعي وأحكموا"، مؤكدة أن عملها في مجال كتابة السيناريو ساهم كثيرا في رحلتها المهنية، خاصة إنها تعلمت على يد كاتب السيناريو وحيد حامد، وقدمت فيلما طويلا وفيلمين قصيرين تناولوا التحديات أمام الفتيات.