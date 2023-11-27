شكرا لقرائتكم خبر عن القناة 12 العبرية: التقديرات السائدة فى إسرائيل تتجه نحو تمديد الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت القناة 12 العبرية أن التقديرات السائدة في إسرائيل تتجه نحو تمديد الهدنة، موضحة أن مجلس الحرب في تل أبيب سينعقد لإجراء المشاورات بهذا الخصوص.

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية قولها أن هناك اتجاه لقبول تمديد الهدنة ، بعد التشاور مع القوي الإقليمية والدولية في هذا الملف.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ، قد ذكرت اليوم الأثنين أنه مع اقتراب نهاية الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، تتجه الأنظار حاليا نحو احتمالات إطالة أمد وقف إطلاق النار لحماية المدنيين واطلاق سراح المحتجزين من الجانبين.

أوضحت الصحيفة أن حماس أطلقت سراح 17 محتجزة إسرائيلية وأجنبية يوم أمس الأحد، بينما ظل المفاوضون منعقدين فى المحادثات حول تمديد محتمل لاتفاق الأيام الأربعة الذى أوقف القتال.

وأضافت أنه بموجب الاتفاق الذى تم التوصل إليه الأسبوع الماضى، أطلقت إسرائيل سراح 39 سجينا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية يوم الأحد مقابل إطلاق سراح المحتجزين بينما صمد وقف إطلاق النار الذى كان جزءًا من تلك الصفقة لليوم الثالث.

وقالت وول ستريت جورنال، إن اليوم الإثنين هو اليوم الرابع من الاتفاق الذى تم التوصل إليه لمدة أربعة أيام بوساطة مصر وقطر، والذى بموجبه التزمت حماس بإطلاق سراح 50 محتجزة إسرائيلية، حصريا من النساء والأطفال، مقابل 150 سجينا فلسطينيا تحتجزهم إسرائيل.

كما التزمت إسرائيل بالسماح بما لا يقل عن 200 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة يوميا