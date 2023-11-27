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الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر بعض  السحب المنخفضة والمتوسطة والتي قد يتساقط معها أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

 

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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