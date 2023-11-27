شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حماية المستهلك لليوم السابع: الحبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة محتكرى السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه جار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدي لأي مخالفات وأنه وفقا لقانون حماية المستهلك، فإن المادة 8 من القانون تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة قد تصل الى 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر لكل من يخالف حكم هذه المادة .



رئيس جهاز حماية المستهلك



الكاتب الصحفى مدحت وهبه مدير تحرير الخليج 365 مع رئيس جهاز حماية المستهلك



رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد

وفيما يتعلق بالفترة الزمنية لحل شكاوى المواطنين، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك في أول حوار لـ" الخليج 365" أن الجهاز يتلقى شكاوى المواطنين، وأن كل شكوى تختلف عن الأخرى، فيوجد بعض الشكاوى يتم حلها خلال ساعتين وبعض الشكاوى 48 ساعة، لكن يوجد شكاوى تحتاج بعض الوقت مثل شكاوى السيارات أو وجود عيب في صناعة المنتج، هنا نستعين ببعض الخبراء لمعرفة عما إذا كان العيب ناتج عن سوء استخدام المستهلك للجهاز، أم نتيجة عيب في الصناعة لكن غالبية الشكاوى يتم حلها خلال 48 ساعة .