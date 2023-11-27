شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مواطن بالسعودية: غرفة عمليات لحشد أبناء الجالية بالانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فوزي بدوي، المتحدث الإعلامي لحملة مواطن بالمملكة العربية السعودية ، إن هناك تواصلا مستمرا مع منسقي الحملة في المناطق المختلفة بالمملكة العربية السعودية والتي يتواجد بها أكبر جالية مصرية في العالم.

وأضاف المتحدث الإعلامي لحملة مواطن بالمملكة العربية السعودية، لـ"الخليج 365"، أن هناك غرفة عمليات تصل إليها كل معلومات الحملة على مستوى المملكة، وأن غرفة العمليات تقوم بدورها بتوصيل كل المعلومات للغرفة الرئيسية التي يديرها بصفة شخصية ومباشرة المنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر في الخارج نصر مطر.

وأكد المتحدث الإعلامي لحملة مواطن بالمملكة العربية السعودية، أن جميع منسقي الحملة وكل المنتسبين إليها يعملون ليل نهار على حشد المواطنين المصريين بالمملكة وشرح أهمية المشاركة الفعالة في الاستحقاق الدستوري المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية الهامة للغاية هذه المرة.

وتابع فوزي أن أبناء الجالية المصرية في السعودية يدركون حجم التحديات والمخاطر التي تواجهها الدولة المصرية ولذلك فهم يؤمنون إيمانا راسخا بالأهمية القصوى لإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة جديدة لقناعتهم المطلقة في قدرته على العبور بالبلاد إلى بر الأمان بل وتحقيق آمال الشعب المصري.

وتوقع المتحدث الإعلامي لحملة مواطن بالمملكة العربية السعودية بتحطيم الأرقام السابقة في عدد الناخبين نظرا للتجاوب غير المسبوق من أبناء الجالية في السعودية للدعوات التي تطلقها حملة مواطن لدعم مصر والتي تطالب أبناء الجالية بالمشاركة في العملية الانتخابية .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، أصدرت القرار رقم 27 لسنة 2023، بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد 137 لجنة فرعية داخل سفارات وقنصليات مصر حول العالم، والتى ستتم فيها عمليات الاقتراع السرى المباشر على مدار 3 أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر.