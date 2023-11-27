شكرا لقرائتكم خبر عن محطة مترو إمبابة تستعد للتشغيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، فيديو لمحطة إمبابة بعد الانتهاء منها استعدادا للافتتاح خلال أيام، حيث أوضحت الهيئة أن المحطة علوية تقع في شارع المطار – بحى إمبابة – محافظة الجيزة، وتخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية.

ويتواجد بالقرب من المحطة، شارع الطنانى وشارع المزارع وجراج إمبابة وشارع ترعة السواحل ومكتب بريد إمبابة ونفق المنيرة، وعزبة الصعايدة ومناطق أخرى.

وتضم محطة إمبابة عدداً من السلالم المتحركة يبلغ عددها 10 سلالم متحركة والتي تبدأ من مستوى الشارع حتى الرصيف بالإضافة إلى 11 سلماً ثابتاً وتم إنشاء 3 مصاعد مخصصة لخدمة كبار السن وذوي الهمم.

ويجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على عدد (4) محطات نفقية وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذى تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى.

ويمتد الجزء الثانى بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج وتشمل على 6 محطات [محطة نفقية ( السودان ) وعدد 4 محطات علوية ( إمبابة - البوهى – القومية العربية – الطريق الدائري) ومحطة سطحية ( المحطة النهائية عند محور روض الفرج ).

أما الجزء الثالث، فيمتد بطـول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطـات [3 محطات نفقية (التوفيقية – وادى النيل – جامعة الدول) ومحطة علوية (جامعـة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور)